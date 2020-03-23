Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 25%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2020 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 164 единицы. Это на 25% выше результата годичной давности (131 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне в прошлом месяце наибольшее предпочтение отдавали модели Mercedes-Benz Maybach S-Class (62 шт.), на которую пришлось порядка 40% от общего объема. На втором месте по популярности оказалась марка Bentley (53 шт.). Также в феврале поменяли своих владельцев 21 автомобиль Maserati, 14 - Rolls-Royce, 6 - Lamborghini, 5 - Ferrari и 3 - Aston Martin.

Что касается ситуации на вторичном рынке Luxury в январе - феврале 2020 года, то за этот период было перерегистрировано 292 люксовых автомобиля, что тоже на 25% больше, чем за два месяца 2019 года.