В Иркутске настольные игры стали дешевле, а игровые приставки – дороже

Аналитики Авито выяснили, что настольные игры в среднем по городу стали доступнее на 17% за год, а игровые приставки, наоборот, подорожали на 3%,

Спрос и предложение на обе категории товаров выросли. Также в целом по стране существенно возросли интерес и предложение в сегменте наборов для творчества, которые подорожали на 19% за год.

В среднем в России стоимость игрового устройства составляет около 8 600 рублей (+7% за год)1. Количество предложений о продаже приставок повысилось на 11%, а спрос вырос на 21%.

Дороже всего игровые приставки обойдутся в Тольятти, где их средняя цена составляет около 10 900 рублей. На втором месте Иркутск – 10 300 рублей. Москва занимает третье место в рейтинге крупнейших городов с самым высоким ценником на подобные игровые устройства – 9 400 рублей. Самые доступные приставки продаются в Волгограде (в среднем 7 200 рублей), Ульяновске (7 300 рублей) и Саратове (7 500 рублей).

В Иркутске средняя стоимость игровой приставки составляет около 10 300 рублей, это на 3% дороже, чем год назад. За год интерес к подобным игровым устройствам вырос на 41%, а предложение – на 6%.

При этом самые большие доли спроса (45%) и предложения (12%) от всероссийского уровня приходятся на столицу. На втором месте Санкт-Петербург (11% спроса и 6% предложения по России).

Цены на приставки выросли почти во всех (21 из 23) крупнейших городах, которые рассматривались в рамках исследования. Самый большой рост – в Воронеже, на 26%. Только в Уфе и в Барнауле цены на приставки за последнее время не изменились.

Настольные игры в среднем по стране обойдутся дешевле – чуть меньше 2 000 рублей за штуку. Предложение и спрос на них значительно выросли (на 36% и 47% соответственно), а вот цены в целом по России уменьшились на 8%.

Самые доступные «настолки» – в Самаре (1 400 рублей). Иркутск занимает второе место по доступности таких товаров – здесь настольные игры стали доступнее на 17% и в среднем стоят около 1 500 рублей за штуку. При этом в целом по городу популярность «настолок» выросла на 35% за год, а предложение возросло на 49%.

Топ по дороговизне настольных игр составляют Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург (в среднем по 2 700 рублей) и Тюмень (2 300 рублей). Положительная динамика цен отмечена в 6 из 23 городов, еще в одном (Воронеж), средняя цена не изменилась. В остальных крупнейших городах, которые рассматривались в рамках исследования, настольные игры стали доступнее.

Самые большие доли предложения и спроса в этой категории также приходятся на Москву и Санкт-Петербург.

В среднем по стране наборы для творчества обойдутся в 780 рублей (+19% за год). Количество предложений о продаже таких наборов выросло на треть, а спрос увеличился более чем в 3 раза (+216% за год).