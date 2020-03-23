В Правительстве Иркутской области проведены кадровые перестановки

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев перераспределил обязанности в руководстве регионального Правительства и произвел ряд новых назначений.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Руслан Ситников с сегодняшнего дня исполняет обязанности первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области. Он будет координировать деятельность региональных министерства имущественных отношений, министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, министерства экономического развития, министерства труда и занятости, а также агентства по туризму. Напомним, ранее Руслан Ситников исполнял обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области.

На оперативном совещании сегодня в Правительстве Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что министерство финансов региона переходит в подчинение Председателя Правительства Приангарья Константина Зайцева. Также в зоне его ответственности организация работы агентства по обеспечению деятельности мировых судей.

Областную службу записи актов гражданского состояния возглавит Инга Трофимова с испытательным сроком на один месяц. Ранее она занимала должность начальника центрального ЗАГСа города Иркутска.

Руководителем региональной службы потребительского рынка и лицензирования с испытательным сроком на один месяц назначена Ольга Степанова. До настоящего времени она была первым заместителем руководителя этой службы.

Елена Терпугова стала заместителем руководителя аппарата Губернатора Иркутской области.

- В моё прямое подчинение переходит служба государственного финансового контроля, служба архитектуры, служба государственного жилищного надзора, - подчеркнул врио Губернатора.