Остается меньше года до конца «дачной амнистии»

У жителей Иркутской области остается меньше года на то, чтобы воспользоваться «дачной амнистией». Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что до 1 марта 2021 года действует упрощенный порядок регистрации прав на недвижимость, расположенную на садовых участках.

По действующему законодательству на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, разрешено строительство домов как для сезонного, так и постоянного проживания. Благодаря «дачной амнистии» оформить право на такую недвижимость можно по минимальному пакету документов – заявлению, техническому плану объекта и правоустанавливающему документу на земельный участок (если право на него не внесено в Единый государственный реестр недвижимости).

В случае, если упрощенный порядок регистрации прав не будет продлен, после 1 марта 2021 года процедура усложнится - владельцам садовых участков придется соблюдать уведомительный порядок при строительстве индивидуальных жилых и садовых домов.

В отношении земельных участков, предоставленных под личное подсобное, дачное хозяйство, огородничество, садоводство, индивидуальное жилищное строительство, «дачная амнистия» является бессрочной. Регистрация прав на данные земельные участки проводится также по минимальному пакету документов – заявлению и правоустанавливающему или правоудостоверяющему документу (акт о предоставлении земельного участка, акт (свидетельство) о праве на земельный участок, выписка из похозяйственной книги о наличии права на земельный участок и т.п.).

«В 2019 году в Управление Росреестра по Иркутской области поступило более 18 тысяч обращений на упрощенную регистрацию прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. Количество зарегистрированных прав по таким заявлениям составило 13,5 тысяч», - говорит руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Документы на регистрацию прав по «дачной амнистии» можно подать в любом офисе многофункционального центра Иркутской области или на сайте Росреестра.

Справочно:

Уведомительный порядок строительства введён Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Законом № 340-ФЗ для получения разрешения на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов (ИЖС) на земельных участках, предоставленных в целях индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, необходимо направить в местную администрацию соответствующее уведомление. Форма уведомления утверждена приказом Министерства строительства Российской Федерации от 19.11.2018 №591/ПР. В течение 7 рабочих дней уполномоченный орган проверит указанные в уведомлении параметры ИЖС.

Получение от администрации ответного уведомления о соответствии и допустимости проводимых работ или неполучение ответа на ранее направленное уведомление дает право владельцу участка в течение 10 лет начать строительство (реконструкцию) дома.

В течение одного месяца со дня завершения строительства (реконструкции) объекта недвижимости в администрацию также необходимо направить уведомление.

При проведении кадастрового учета и регистрации прав на индивидуальные жилые дома, возведенные с соблюдением уведомительного порядка, предоставлять в Росреестр уведомления не требуется. Уведомление должно быть включено в состав технического плана. Информация о данных документах будет запрошена ведомством в местной администрации самостоятельно.

Направлять уведомление о начале строительстве (реконструкции) жилого дома не нужно в случае, если ранее на проведение данных работ было получено разрешение.