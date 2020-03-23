В Иркутском районе талыми водами подтопило несколько придомовых территорий

Как сообщают в областном управлении МЧС, звонки поступили из Хомутово, Грановщины, Урика.

Подтопление происходит из-за отсутствия ливневой канализации на участках, где были построены жилые дома. При строительстве также не был учтен рельеф местности. Для исключения ухудшения оперативной обстановки нами направлены рекомендации в адрес глав местной администрации о срочном принятии мер по отведению воды и привлечению дополнительных сил и средств муниципального звена. Ситуация находится на контроле Главного управления.

В минувшее воскресенье была выполнена откачка воды силами иркутского пожарно-спасательного гарнизона на улице Константина Седых в деревне Грановщина. Органами местного самоуправления решается вопрос о проведении работ по откачке и отведению талых вод, отсыпке подтопленных улиц, возведению защитных дамб и обустройству дренажных котлованов для принятия водной массы.