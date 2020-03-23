Что больше всего ценят в коллегах?

Сервис Работа.ру выяснил, что больше всего ценят жители России в коллегах.

На первом месте рейтинга самых лучших качеств оказался профессионализм — его выбрали 51% опрошенных. Второе место заняло уважение к другим людям и их труду — 46% респондентов отметили этот вариант ответа. На третьем месте самых ценных качеств, по мнению 43% жителей России, расположилась готовность помочь в трудных ситуациях.

42% респондентов выделили ответственность, а замыкает первую пятерку заинтересованность в качестве работы — ее указали 35% опрошенных.

Менее ценными для респондентов оказались такие качества коллег, как доброжелательность (33%), отзывчивость (30%) и пунктуальность (14%). В варианте «Другое» 3% респондентов чаще всего отмечали терпеливость коллег или уточняли, что в своих коллегах не ценят никаких качеств.

В опросе приняли участие более 6300 пользователей сервиса из всех регионов страны. Респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответа.