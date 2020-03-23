МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров

МТС в целях поддержки абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, с 20 марта 2020 года обнуляет стоимость звонков на ряд номеров.

Бесплатными будут вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения Москвы, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Вызовы будут бесплатными для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так в любой стране мира.

Полный список номеров: