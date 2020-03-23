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МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров

23 марта 2020

МТС в целях поддержки абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, с 20 марта 2020 года обнуляет стоимость звонков на ряд номеров.

Бесплатными будут вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения Москвы, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Вызовы будут бесплатными для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так в любой стране мира.

Полный список номеров:

+7 (499) 678-12-03

Горячая линия Ростуризма

+7 (495) 870-45-09

Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы

+7 (499) 251-83-00

Инфо линия Департамента здравоохранения Москвы

+ 7 (495) 587-88-60

+7 (499) 244-19-77

+7 (499) 244-19-88

+7 (499) 244-28-47

Ситуационный центр МИД

+7 (495) 139-87-90

Aegean Airlines

+7 (495) 969-22-48

Air Baltic

+7 (495) 411-66-55

Air France

+7 (495) 221-82-00

Alitalia

+7 (495) 705-91-04

Austrian Airlines

+7 (495) 374-55-14

Azur Air

+7 (499) 951-27-19

British Airways

+7 (495) 411-84-38

Brussels Airlines

+7 (499) 951-25-86

Emirates

+7 (495) 933-00-56

Finnair

+7 (495) 258-84-10

Iberia

+7 (495) 411-77-66

KLM

+7 (499) 951-26-02

LOT

+7 (495) 411-84-44

Lufthansa

+7 (495) 730-50-80

Nordwind Airlines

+7 (495) 981-00-77

Qatar Airways

+7 (495) 212-12-51

Red Wings Airlines

+7 (495) 783-07-07

S7 Airlines

+7 (495) 782-93-53

SAS

+7 (495) 411-84-43

Swiss

+ 7 (495) 775-08-49

Turkish Airlines

+7 (495) 211-40-30

Utair

+7 (499) 500-56-76

Wizz Air

+7 (495) 223-55-55

Аэрофлот

+ 7 (499) 215-23-00

Победа

+7 (495) 139-77-77 

Россия

+7 (499) 920-22-52

Уральские Авиалинии

 


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