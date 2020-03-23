ИНК ввела меры безопасности в связи с распространением коронавируса

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) ввело предупреждающие меры, направленные на обеспечение безопасности и здоровья сотрудников в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

С 23 марта компания переводит на удаленную работу часть сотрудников офисных подразделений. Также отменены деловые поездки по всем направлениям, визиты и прием иностранных партнёров, приём контрагентов на территории производственных объектов (кроме случаев исполнения обязательств по договору). Совещания проводятся в режиме аудио- и видео-конференц-связи.

Кроме того, все сотрудники, недавно вернувшиеся из командировок и отпусков из-за рубежа или крупных городов РФ, уходят на режим самоизоляции и удаленной работы на срок 14 дней.

Компания организовала мониторинг за эпидемиологической обстановкой и усилила санитарный режим в офисах в Иркутске, Усть-Куте и на промысле. Каждые два часа проводится обработка поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют люди: кнопок лифтов, ручек дверей, перил и др.

Компания также усилила медицинский контроль и медицинскую инфраструктуру на производственных объектах. В частности, ввела обязательное проведение термометрии сотрудников перед посадкой на чартерные рейсы в Иркутске и Уфе. Для тех, кто приезжает самостоятельно, обследование проводится перед заездом на вахту.

Сотрудники с повышенной температурой, а также вернувшиеся из-за границы в период до 14 суток от даты заезда, не допускаются на вахту без дополнительного медицинского осмотра.

Также организованы дополнительные осмотры персонала, приехавшего на вахту на 7-й и 14-й день. Для сотрудников и подрядчиков, которые работают на производственных объектах, увеличена длительность вахты с 28 до 56 дней. Офисные и производственные подразделения компании работают в штатном режиме.

О компании

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 49 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком региона, головной офис расположен в Иркутске. Налоги и платежи компании в консолидированный бюджет Иркутской области с 2011 г. составили 84 млрд рублей.