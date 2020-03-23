Новым исполнителем работ по ликвидации отходов БЦБК выбран «ГазЭнергоСтрой – Экологические Технологии»

Ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будет заниматься компания «ГазЭнергоСтрой – Экологические Технологии». Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«ГазЭнергоСтрой – Экологические Технологии» назначен единственным исполнителем закупок, которые осуществляет Правительство Иркутской области в данной сфере. До 31 января 2022 года компания должна подготовить проект работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности БЦБК. Предельный срок проведения работ по ликвидации накопленного вреда – 31 января 2024 года. Компания имеет право привлекать субподрядчиков.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области сообщает, компания «ГазЭнергоСтрой – Экологические Технологии» специализируется на ликвидации объектов накопленного ущерба окружающей среде. Ею реализован ряд проектов по ликвидации отходов вредных производств, среди которых свалки производственных отходов и слива отходов производства «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море», полигона твердых бытовых отходов «Игумново» (все они расположены в Нижегородской области), ликвидация отходов бывшевого сажевого завода «Зелёное масло» (Ярославская область), кислогудронных прудов «Ярославского нефтеперерабатывающего завода им. Менделеева».