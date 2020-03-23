В России набирают добровольцев для борьбы с коронавирусом - врачей и медицинский персонал

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовал вакансию добровольцев, которые должны стать невосприимчивыми к COVID-19 специалистами.

Для того, чтобы стать добровольцем, потенциальному соискателю должно быть не больше 35 лет, у него не должно быть хронических заболеваний и проблем с легкими. Кроме того, важным условием является наличие медицинского образования.

"Добровольцам предстоит оказаться в зоне заражения коронавирусом и контактировать с больными, чтобы переболеть коронавирусом под присмотром врачей, которые незамедлительно будут применять все доступные для лечения средства. Таким образом, добровольцы переболеют COVID-19 в легкой форме и получат иммунитет", - говорят в компании.

Как поясняет пресс-служба SuperJob, в настоящий момент решения со стороны российского правительства по данному вопросу нет, но SuperJob принимает превентивные меры: чтобы, если такое решение будет принято, с нашей стороны все было готово.