Чемпионат по управленческой борьбе в Иркутске переносится на осень

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, Чемпионат по управленческой борьбе «Кубок Байкала-2020» переносится на осень. Как сообщают организаторы, мероприятие было запланировано на 4-5 апреля 2020 года в конференц-зале Сбербанка по адресу г.Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10.

Все приобретенные билеты действительны для новых дат, также существует возможность возврата. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону: +7 (3952) 740-747

Новые даты проведения Чемпионата по управленческой борьбе «Кубок Байкала-2020» будут объявлены позже, о точных сроках проведения мероприятий все участники будут заранее проинформированы. Подробную информацию можно найти на сайте.

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