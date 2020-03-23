Новости

Мировой финансовый сектор входит в кризис - аналитики ПСБ

23 марта 2020

Несмотря на возврат к политике «нулевых» ставок и беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности со стороны ФРС, а также масштабные стимулы со стороны других ведущих центробанков, состояние мировых финансовых рынков на прошлой неделе продолжило ухудшаться, отмечает Евгений Локтюхов, аналитик ПАО "Промсвязьбанк":

По итогам недели не только продолжилось развитие «медвежьего» тренда на рынках (MSCI World MSCI EM откатились на уровни 2016 года, потеряв 32% и 30% от пиков февраля), но и сработали 2 важных индикатора кризиса на ключевых сегментах, денежном и долговом рынках:

1. Инверсия кривой долларовых ставок LIBOR, вопреки усилиям ФРС и ЕЦБ, продолжила увеличиваться, причем ставка LIBOR на 3 мес. превысила ставку LIBOR на год более чем на 25 б.п. впервые с осени 2008 г.

39403001
39403001

2. Продолжили активно расширяться кредитные спрэды, а индекс 5-летних CDS высокодоходных облигаций в США взлетел выше 800 пунктов, указывая на вероятность дефолта в этом сегменте более 40%.

39950428
39950428

Читайте также:

Аналитики объяснили, почему повышение ключевой ставки опасно для банковского сектора
23 марта 2020
Решение ЦБ сдержит рост рыночных ставок, но не остановит
23 марта 2020

39665882
39665882


Стресс на финансовых рынках вряд ли может быть ослаблен действиями монетарных властей, так как он обусловлен все более очевидными перспективами вхождения экономик ведущих стран в фазу глубокого спада из-за введения жестких карантинных мер, ограничивающих потребительскую активность и финансово серьезно ударяющих по бизнесу, и высокой неопределенности относительно масштаба и сроков распространения пандемии коронавируса COVID-19. А предлагаемые в настоящее время в США и Европе налоговые послабления и программы финансовой поддержки частного бизнеса пока выглядят недостаточными.

С текущей недели новостной фон мировой экономике начнет резко ухудшаться, - начнут выходить данные, учитывающие влияние последних карантинных мер вне КНР. Так, в центре внимания  ближайшие дни будут предварительные страновые PMI (вторник) и данные по числу первичных заявок на пособия по безработице в США (четверг), обещающие быть разочаровывающими.

На этом фоне мы оцениваем риски усиления кризисных тенденций в глобальной финансовой системе в ближайшие недели как очень высокие. Наиболее уязвимыми к шокам на финансовых рынках нам представляются финансовые учреждения в США и Европе (Италия, Франция...).


39403001 39950428 39665882
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Кризис-2020: цены на нефть обвалились на фоне выходы России из сделки ОПЕК #кризис2020":
Все материалы сюжета (94)


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
ТПП начала выдавать бизнесу заключения о форс-мажоре
Коронавирус ударил по спортиндустрии: главный риск — массовый возврат средств клиентам
«Слата»: «Товарных запасов на наших складах достаточно»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании