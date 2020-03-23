Мировой финансовый сектор входит в кризис - аналитики ПСБ

Несмотря на возврат к политике «нулевых» ставок и беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности со стороны ФРС, а также масштабные стимулы со стороны других ведущих центробанков, состояние мировых финансовых рынков на прошлой неделе продолжило ухудшаться, отмечает Евгений Локтюхов, аналитик ПАО "Промсвязьбанк":

По итогам недели не только продолжилось развитие «медвежьего» тренда на рынках (MSCI World MSCI EM откатились на уровни 2016 года, потеряв 32% и 30% от пиков февраля), но и сработали 2 важных индикатора кризиса на ключевых сегментах, денежном и долговом рынках:

1. Инверсия кривой долларовых ставок LIBOR, вопреки усилиям ФРС и ЕЦБ, продолжила увеличиваться, причем ставка LIBOR на 3 мес. превысила ставку LIBOR на год более чем на 25 б.п. впервые с осени 2008 г.

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2. Продолжили активно расширяться кредитные спрэды, а индекс 5-летних CDS высокодоходных облигаций в США взлетел выше 800 пунктов, указывая на вероятность дефолта в этом сегменте более 40%.

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Стресс на финансовых рынках вряд ли может быть ослаблен действиями монетарных властей,

так как он обусловлен все более очевидными перспективами вхождения экономик ведущих стран в фазу глубокого спада из-за введения жестких карантинных мер, ограничивающих потребительскую активность и финансово серьезно ударяющих по бизнесу, и высокой неопределенности относительно масштаба и сроков распространения пандемии коронавируса COVID-19. А предлагаемые в настоящее время в США и Европе налоговые послабления и программы финансовой поддержки частного бизнеса пока выглядят недостаточными.

С текущей недели новостной фон мировой экономике начнет резко ухудшаться, - начнут выходить данные, учитывающие влияние последних карантинных мер вне КНР. Так, в центре внимания ближайшие дни будут предварительные страновые PMI (вторник) и данные по числу первичных заявок на пособия по безработице в США (четверг), обещающие быть разочаровывающими.

На этом фоне мы оцениваем риски усиления кризисных тенденций в глобальной финансовой системе в ближайшие недели как очень высокие. Наиболее уязвимыми к шокам на финансовых рынках нам представляются финансовые учреждения в США и Европе (Италия, Франция...).