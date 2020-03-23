Наталья Баркова: «Россельхозбанк» поддерживает и будет поддерживать свою ключевую отрасль

Директор Иркутского РФ «Россельхозбанк» Наталья Баркова приняла участие в заседании Комитета по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири, которое состоялось 19 марта, под председательством руководителя Россельхозцентра по Иркутской области Анатолия Полномочнова.

Члены комитета и представители ТПП Восточной Сибири обсудили актуальные вопросы в области государственных закупок сельскохозяйственной продукции, экспорт продукции в страны Восточной Азии, а также текущие вопросы деятельности фермерских хозяйств. Сельхозпроизводители высказали тревогу, относительно ограничений поддержки в сегодняшней экономической ситуации.

- «Россельхозбанк», безусловно, поддерживает и будет поддерживать свою ключевую отрасль и своих клиентов, никаких ограничений в текущей ситуации не планируется. Мы прекрасно понимаем, что малый бизнес сейчас испытывает определенные трудности, будем помогать и рассматривать любые вопросы в обычном рабочем режиме, - прокомментировала Наталья Баркова.

Также представители банка презентовали планируемые запуск собственной экосистемы Банка для агропромышленного комплекса. Это площадка, где сельхозпроизводители смогут общаться в режиме реального времени, как по специализированным вопросам, так и по общим темам – финансы, налогообложение и т.д. В будущем, с помощью централизованного сервиса планируется запустить программу реализации фермерской продукции на полках федеральных торговых сетей, знакомство с ведущими фермерами России, проведение фестивалей фермерской еды и многое другое.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.