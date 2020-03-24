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«Бизнесы начнут складываться, как карточные домики». Как коронавирус убивает малый бизнес в России

24 марта 2020

«Мало кто об этом задумывается, но последствия коронавирусной паники доберутся даже до тех, у кого сейчас все хорошо, кто сидит дома на карантине и получает зарплату, воспринимая ситуацию как неожиданный бесплатный отпуск», – говорит Анастасия Татулова, основательница сети семейных кафе «АндерСон» (Москва) в колонке для Forbes.

<p>Анастасия Татулова Фото Ивана Куринного для Forbes</p>

Анастасия Татулова Фото Ивана Куринного для Forbes

«Мы столкнулись с фатальным кризисом»

И без того мизерный пласт малого и среднего предпринимательства находится сейчас на грани выживания. 90% небольших предпринимателей не смогут оправиться от вируса, считает Анастасия Татулова.

– Мы столкнулись с фатальным кризисом. Позавчера на банкротство подал мой конкурент, вчера – коллега по отрасли, тысячи сотрудников остались без рабочих мест и доходов. И это только начало. Я закрыла уже пять кафе из 33 московских. Выручка по сети упала на 85%. Парк «Замания», города профессий Kidzania и «Мастерславль», детские рестораны Ribambelle закрылись и распустили людей. 90% малых и средних предпринимателей – таких, как я, – не смогут оправиться от вируса. А вокруг масса нелепых шуток, мемов и обучающих курсов «как разобрать шкаф в карантине» и «как не убить мужа и ребенка, пока сидишь дома». 

Я смотрю на все это и понимаю: люди просто не задумываются о том, что очень много таких же бизнесов, как наш, просто исчезнут после кризиса. Это те, кто не производит и не продает так нужные всем сейчас гречку, туалетную бумагу и санитайзеры. Это уютные кафе за углом, булочные с горячим хлебом, люди, которые устраивали дни рождения вашим детям, турагентства, которые отправляли вас в долгожданный отпуск. Выездной туризм умер полностью, ивент-индустрия бьется в агонии, рынка детских услуг и развлечений уже почти нет. Фактически умер весь и так мизерный пласт малого и среднего предпринимательства в нашей стране.

«Косвенно это затрагивает нас всех»

Последствия коронавирусной паники испытают на себе все: и предприниматели, и потребители.

– Косвенно это затрагивает нас всех. Просто пока что мало кто об этом задумывается. Со временем последствия коронавирусной паники доберутся даже до тех, у кого сейчас все хорошо, кто сидит дома на карантине и получает зарплату, воспринимая ситуацию как неожиданный бесплатный отпуск. Обанкротившиеся предприниматели и их бывшие сотрудники больше не смогут тратить деньги на покупку товаров и услуг, на оплату кредитов, на обучение детей, на развлечения и путешествия. И бизнесы начнут складываться дальше, как карточные домики. 

Сегодня я и такие, как я, принимают решение уже не о выживании бизнеса, а о том, как нам вытащить заложенное собственное жилье из банков. Как не попасть в тюрьму при банкротстве, как избежать ситуации, при которой наши наследники будут всю жизнь должны Сбербанку за взятые нами несколько лет назад кредиты на развитие, которые мы сейчас просто не в силах погасить.

«Молитесь»

Анастасия Татулова подготовила обращение к правительству, в котором описала пакет первоочередных мер, в которых нуждается малый бизнес сегодня. А предпринимателям в сложившейся ситуации нужно сокращать расходы. 

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– Меня попросили дать советы предпринимателям в сложившейся ситуации. Я попыталась, честно. Вот что получилось:

  • купите антидепрессанты – они помогают не свихнуться;
  • порежьте все расходы в ноль. Все;
  • погасите банковские кредиты любой ценой, чтобы за долги не оказаться на улице;
  • ну, и молитесь.
Анастасия Татулова – предпринимательница, которая в конце «нулевых» ушла с поста маркетолога в крупной кондитерской компании, чтобы открыть цех по производству сладостей для офисной столовой. Ее сеть «АндерСон» насчитывает 50 семейных кафе. В 2018 году выручка компании оценивалась в 2 млрд рублей. В 2019 году предпринимательница баллотировалась в депутаты Мосгордумы. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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