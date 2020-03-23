Альфа-Банк увеличил лимит VEON до 30 млрд рублей

Альфа-Банк заключил соглашение с группой компаний VEON об увеличении объема действующего кредитного лимита с 17,5 млрд до 30 млрд рублей. Срок кредита продлен до марта 2025 года.

Сделка позволила VEON оптимизировать структуру кредитного портфеля: снизить стоимость действующего кредита и привлечь дополнительную ликвидность в размере 12,5 млрд рублей на общекорпоративные цели, которая также может быть использована на рефинансирование кредитов в других банках.

«Альфа-Банк сотрудничает с VEON на протяжении многих лет. Благодаря сложившемуся доверию банку и компании удалось успешно согласовать условия финансирования, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру. Мы нацелены на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства», - подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.