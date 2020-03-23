Спрос на продукты питания в Иркутской области пошел на спад

Повышенный спрос на продукты питания и предметы личной гигиены, который наблюдался на прошлой неделе в Иркутской области на фоне распространения эпидемии коронавируса, начал снижаться. «В организациях розничной торговли продолжается пополнение товаров, оснований для дефицита каких-либо товаров в настоящее время нет», – отметила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

С 18 марта в ежедневном режиме с 08.00 по 22.00 в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области работает горячая линия по ситуации на продовольственном рынке Приангарья. В общей сложности на нее поступило 32 звонка от жителей Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Зимы, Тулуна, Казачинско-Ленского и Братского районов. Служба совместно с администрациями муниципальных образований отрабатывает обращения с хозяйствующими субъектами.

Телефон горячей линии службы потребительского рынка и лицензирования региона по вопросам отсутствия продуктов питания в магазинах 8950-072-30-50 работает ежедневно с 08.00 до 22.00.