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Иркутская область вернула 2,4 млрд рублей неосвоенных средств по нацпроектам в 2019 году

23 марта 2020

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игори Кобзев поставил задачу обеспечить возврат региону средств, которые не были освоены по нацпроектам в 2019 году. Решение этой задачи глава региона считает крайне важным.
Об этом он заявил на совещании по нацпроектам сегодня, 23 марта.

В прошлом году пришлось вернуть в федеральный бюджет 2,4 млрд рублей, потому что  регион их не освоил. Сейчас подготовлены заявки на возврат этой суммы почти полностью, они направлены в федеральный центр.

- Национальные проекты для экономики Иркутской области имеют определяющее значение. Они нацелены прежде всего на повышение качества жизни людей, - сказал глава региона.
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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