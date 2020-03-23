Доходы Иркутской области существенно сократились за два первых месяца 2020 года

Общие поступления в областной бюджет за первые два месяца составили 15,3 млрд рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, на 1,5 млрд рублей. Ситуация в экономике оказывает существенное влияние на доходы областной казны, считает и.о. министра финансов Прибайкалья Наталия Бояринова. Об этом она рассказала на оперативном совещании под руководством исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– Прошу органы исполнительной власти всех уровней активизировать работу по исполнению доходной части консолидированного бюджета, обеспечить выполнение приоритетных направлений, определенных нацпроектами. В первую очередь речь идет о достижении конкретных общественно значимых результатов и установленных целевых показателей. При этом важно повышать эффективность расходов и не выходить за границы бюджетной сбалансированности, – обратилась к участникам совещания Наталия Бояринова.

Кроме того, и.о. министра попросила Игоря Кобзева поручить министерству экономического развития Иркутской области и другим главным распорядителям областного бюджета обеспечить рост поступлений собственных доходов в объеме не менее 4%, органам местного самоуправления – рекомендовать активизировать работу с налоговой инспекцией по поступлению доходов, формирующих местные бюджеты, а также снижению недоимки по налогам, подлежащим к зачислению в бюджеты муниципальных образований.

Игорь Кобзев поручил создать межведомственный штаб по вопросам исполнения консолидированного бюджета Иркутской области





