На строительство и приобретение жилья для сирот в Иркутской области выделят более 6 млрд рублей

При этом объем финансирования к 2022 году вырастет в 2,5 раза. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства на 1 января этого года, в регионе проживают 14 503 детей-сирот. Более 10 тысяч из них – от 18 лет и старше, а значит, уже имеют право на получение жилья.

Объем выделенных денежных средств на строительство и приобретение жилья детям-сиротам в 2020 году составит 1 млрд 450 млн рублей, из них 1 млрд – средства областного бюджета. В последующие годы эта цифра будет расти. Так в 2021 году объем финансирования составит более 1,6 млрд рублей, в 2022 – 3 млрд 284 тыс. рублей.



В течение ближайших трех лет детям-сиротам предполагается предоставить около 4 300 жилых помещений. Это позволит значительно сократить очередь нуждающихся.

