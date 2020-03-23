Коронавирус погубит евро?

Считается, что тема коронавируса сойдет на нет в мае или июне. Однако, предположим, что это не так или, как говорят некоторые эксперты, одна пандемия будет следовать за другой. В этом случае мы имеем очень серьезный риск для Евросоюза и единой европейской валюты, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

Все наглядно увидели, что Италии помогли Россия, Китай и Венесуэла, а не другие страны Евросоюза. Изоляционизм в Европе будет нарастать так же, как будут расти расходы на борьбу с эпидемией. Соблазн для национальных правительств вернуться к национальным валютам будет очень серьезен. Ведь в один момент можно будет напечатать сколько угодно денег и покрыть бюджетный дефицит.

Инфляция? О чем можно говорить, когда речь идет о жизни людей. При этом пересчет суверенного долга в лиры или песеты — это фактический дефолт и мгновенная девальвация новой национальной валюты. Как следствие масштабный банковский кризис, прежде всего, кризис доверия между финансовыми институтами. В выигрыше, конечно, доллар, золото, прочие активы убежища.

Разговоры о возвращении к национальным валютам всегда были популярны среди стран PIGS. Однако теперь они, вероятно, получат новое дыхание. А на их фоне евро может оказаться под давлением и даже стать как 20 лет назад дешевле доллара. Только девальвация европейский экспорт не спасет.

Глобальная рецессия, падение спроса. И на фоне возможного развала еврозоны санкции против России точно отменят. Да и ставки по новым национальным валютам, которые, как уже отмечалось выше, будут подвержены девальвации и инфляции, вряд ли будут отрицательными.