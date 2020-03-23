Во всех организациях Иркутской области должны быть созданы оперативные штабы

Руководителям предприятий и организаций Иркутской области до 25 марта рекомендовано создать на местах оперативные штабы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на региональном оперативном штабе сообщил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- В соответствии с распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина прошу руководителей федеральных органах исполнительной власти, организаций, предприятий, подведомственных учреждений утвердить состав оперативного штаба, положение и план неотложных мероприятий, - подчеркнул глава региона.

В Иркутской области теперь работает единый круглосуточный телефон «горячей линии» на базе ГУ МЧС по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99. Туда можно обращаться по всем возникающим вопросам. За последние сутки поступило 328 обращений, 80% из них касаются выдачи больничных листов.