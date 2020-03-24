В связи с коронавирусом банк «Восточный» запускает горячую линию для предпринимателей

23 марта банк Восточный запускает горячую линию для МСБ-клиентов. На вопросы представителей бизнеса ответит один из топ-менеджеров банка, куратор блока МСБ Николай Петелин.

Пообщаться с Николаем Петелиным можно будет ежедневно по будним дням с 11.00 до 13.00 по Москве.

Звонки будут переадресовываться с номера клиентской поддержки 8 800 200 42 52.

Клиентам достаточно будет сообщить оператору о том, что он нуждается в личном разговоре с куратором блока. Если в момент обращения линия будет занята, оператор зафиксирует контактные данные клиента и с ним свяжутся в исходящей форме.

Обратиться можно будет как с вопросами, которые не смогла решить клиентская служба, так и с индивидуальными запросами.

Николай Петелин, куратор блока МСБ банка «Восточный»: «Сегодня малый бизнес переживает стрессовый период. Мы должны поддержать своих клиентов в этот момент. Я сам ИП и понимаю, что не всегда у бизнесмена есть понимание, куда двигаться в конкретный сложный момент, чем может адресно помочь банк, чтобы поддержать бизнес.

Поэтому я принял решение ежедневно выделять время на прямое общение с клиентами. Кроме всего, это поможет нам протестировать и отладить работу клиентской службы в «горячем» режиме.

Тем, кто не сможет дозвониться по причине того, что линия будет занята и оставит свои контактные данные - я перезвоню лично. Линия со мной будет работать столько, сколько это будет необходимо нашим клиентам.

Пообщаться со мной можно будет не только по продуктам банка и запросу индивидуальных условий, но и просто обратиться за предпринимательским советом. Надеюсь, что это поможет клиентам банка «Восточный» пережить нынешний период менее болезненно».