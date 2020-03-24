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Владельцы АЗС предупредили о подорожании бензина из-за коронавируса

24 марта 2020

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Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, предупредил премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможном повышении цен на бензин, сообщает РБК. НТС ожидает снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами правительства по ограничению передвижений людей в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Глава НТС Павел Баженов обратился к правительству с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, дизеля и других нефтепродуктов. Среди мер поддержки господин Баженов предлагает до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ.

Также он предлагает провести амнистию АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ от административных штрафов, начисленных по результатам ранее проведенных проверок, ввести мораторий на налоговые проверки, сделать отсрочки при уплате страховых взносов, объявить налоговые каникулы по уплате налога на прибыль и налогов упрощенной системы налогообложения (УСН).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
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