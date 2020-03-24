«Уральские авиалинии» отменили питание на рейсах из-за кризиса

«Уральские авиалинии» с 21 марта временно отменили питание на бортах почти на всех рейсах, сообщается на сайте авиакомпании. Причина - рост курса валют и закрытие международных границ из-за пандемии COVID-19, которые отразились на экономическом состоянии авиаотрасли.

«Мы делаем все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях не допустить повышения цен на авиабилеты, поэтому мы временно исключаем предоставление питания на наших бортах, за исключением некоторых направлений»,— говорится в сообщении.