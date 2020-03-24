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«Уральские авиалинии» отменили питание на рейсах из-за кризиса

24 марта 2020

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«Уральские авиалинии» с 21 марта временно отменили питание на бортах почти на всех рейсах, сообщается на сайте авиакомпании. Причина -  рост курса валют и  закрытие международных границ из-за пандемии COVID-19, которые отразились на экономическом состоянии авиаотрасли.

«Мы делаем все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях не допустить повышения цен на авиабилеты, поэтому мы временно исключаем предоставление питания на наших бортах, за исключением некоторых направлений»,— говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
«Бизнесы начнут складываться, как карточные домики». Как коронавирус убивает малый бизнес в России
«Уральские авиалинии» отменили питание на рейсах из-за кризиса
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