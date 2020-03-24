У иркутянки арестовали Land Rover Range Rover за долг по кредиту

Судебные приставы арестовали у иркутянки Land Rover Range Rover 2018 года выпуска за долг по кредиту, чтобы продать его с публичных торгов.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области поясняет, что у иркутянки имеется долг в размере свыше 4 млн рублей перед банком по потребительскому кредиту. Никаких действий для погашения имеющейся задолженности иркутянка не принимала, от явки на прием к судебному приставу отказывалась.

Судебные приставы выяснили, что между иркутянкой и другим банком заключен договор ипотечного кредитования. Узнав время её визита в банк, приставы прибыли на место и арестовали автомобиль.

Далее внедорожник будет передан на реализацию путем продажи с публичных торгов по начальной продажной цене, установленной судом в размере 4,7 млн рублей. Вырученные от реализации машины денежные средства будут перечислены в счет погашения задолженности.