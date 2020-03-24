В Иркутской области на 24 марта не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом

В Иркутской области на утро 24 марта не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. В России за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом, таким образом общее число заразившихся в России достигло 438 человек.

Всего с начала проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в аэропорту Иркутска досмотрено 45209 пассажиров. На самоизоляции находятся 1456 человек, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр. Инфекции не выявлено.

Напомним, что всем прибывающим из-за рубежа гражданам следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. В случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. По данным ГУ МВД по Иркутской области, режим уже нарушили 13 человек.

Всю информацию можно уточнить по единому круглосуточному телефону «горячей линии» на базе ГУ МЧС по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99. Всего с 1 февраля на «горячую линию» обратились 5335 человек. По всем вопросам даны разъяснения.