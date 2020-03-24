Покупать российские акции стоит, когда индекс РТС упадет к 600 пунктам. То, что мы туда скоро придем, я не сомневаюсь, говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Пенсионная реформа и низкие процентные ставки не оставляют выбора, только инвестиции в российские equity. При этом новые цены на нефть и короновирус это новая реальность. Он рассуждает, что и когда выбрать в России для покупки?

— Для начала посмотрим на ситуацию в России в целом. Не совсем ясно, останется ли Владимир Путин в Кремле после 2024 года, однако, можно с уверенностью утверждать, что в России сохранится политическая стабильность. При этом чиновничий капитализм, наверно, лучшее, что можно придумать для нашей страны в текущих реалиях.

А теперь более подробно о конкретных акциях. Основой капитализации российского рынка акций является нефтегазовый сектор, однако, падение цен на нефть однозначно не делает его фаворитом. Падение прибыли и дивидендов может составить до 60-80%. Есть, конечно, и исключения. Прежде всего, это префы «Сургутнефтегаза». Мы по-прежнему ставим на распределение кэша и, конечно, дивиденды. В случае если курс 75 руб. за доллар и выше сохранится до конца года, дивидендная доходность префов на текущем уровне составит более 20%.

Ну и, конечно, бумаги «Газпрома» — холдинг аномально дешевый, напомним начало завершения «Северного потока-2» намечено на август. Очень интересны для вложений акции «Мосбиржи», объемы торгов растут. Мы также рекомендуем акции «Норильского Никеля», как одну из лучших фундаментальных бумаг. Перевод сотрудников на удаленку и самоизоляция говорит в пользу социальных сетей, услуг по доставке еды и т.д. Mail.ru Group и Yandex – неплохие идеи для диверсификации.

Для диверсификации неплохо также смотрятся бумаги «РусГидро». Отдельная история «Аэрофлот» — бумага будет хуже рынка в самое ближайшее время, но потом вернется к традиционным 100 руб. Время покупки каждый выбирает сам. В качестве защитной дивидендной бумаги хорошо смотрятся бумаги «МТС». Люди однозначно не перестанут пользоваться сотовой связью и интернетом.

Ну и в заключение — «Сбербанк» не так интересен на фоне слабого рубля и возможного повышения ключевой ставки, а также слухов о возможной отставке Германа Грефа после перехода контрольного стейка от ЦБ к правительству. При этом за судьбу «Сбербанка» в кризис опасаться не стоит. Главный банк страны всегда поддержат Банк России и Министерство Финансов.