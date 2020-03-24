Полиция опровергла слухи о преступниках в дезинфекционной одежде

Накануне в ходе мониторинга социальных медиа полицейские обратили внимание на обсуждаемую пользователями аудиозапись неизвестной женщины, рассказывающей о совершаемых преступлениях людьми, переодетыми в дезинфекционную одежду, сообщают в областном управлении МВД.

По словам автора сообщения, они "прыскают из баллончика и выносят все из квартиры".

Указанная информация не соответствует действительности. Никаких происшествий подобного рода в регионе не было. Сообщений, заявлений от граждан не поступало.

Отсутствие упоминания конкретного населенного пункта – явный признак того, что сообщение носит фейковый характер и направлено на максимально широкое распространение.