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Полиция опровергла слухи о преступниках в дезинфекционной одежде

24 марта 2020

Накануне в ходе мониторинга социальных медиа полицейские обратили внимание на обсуждаемую пользователями аудиозапись неизвестной женщины, рассказывающей о совершаемых преступлениях людьми, переодетыми в дезинфекционную одежду, сообщают в областном управлении МВД.

По словам автора сообщения, они "прыскают из баллончика и выносят все из квартиры".

Указанная информация не соответствует действительности. Никаких происшествий подобного рода в регионе не было. Сообщений, заявлений от граждан не поступало.

Отсутствие упоминания конкретного населенного пункта – явный признак того, что сообщение носит фейковый характер и направлено на максимально широкое распространение.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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