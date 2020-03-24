ВТБ запустил интернет-продажи продукции бренда Cartier

ВТБ одним из первых на российском рынке реализовал решение по онлайн-оплате ювелирных изделий. Нововведение позволяет покупателям делать покупки дома без необходимости посещать магазин и использовать наличные деньги, что является крайне важным фактором в нынешней ситуации. Решение было разработано для ювелирного и часового дома Cartier, входящего в Richemont Luxury Group.

Клиенты бренда Cartier могут выбирать ювелирные изделия на сайте и после дистанционной консультации с амбассадором ювелирного дома оплачивать покупки онлайн. Оплата происходит по прямой закрытой платежной ссылке с использованием карт международных платежных систем или смартфона с технологией бесконтактной оплаты.

«Банк ВТБ одним из первых внедрил данную услугу на российском рынке благодаря накопленному опыту в разработке и реализации инновационных платежных решений. Являясь одним из лидеров на рынке эквайринга, мы постоянно развиваем новые направления, следуя за потребностями наших клиентов. В нынешних условиях компаниям важно сохранить клиентский поток, предоставив людям возможность совершать покупки из дома. Данное решение позволит ювелирному дому привлечь еще большее количество клиентов», — прокомментировал Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Янина Новицкая, Управляющий Директор Cartier Россия и СНГ, отметила: «Сегодня с активным развитием мобильных технологий наш сайт и профили в социальных сетях стали полноценной витриной, позволяющей не только посмотреть наши ювелирные изделия, но и проконсультироваться онлайн и совершить покупку, не посещая магазина. Онлайн-продажа ювелирных изделий позволит нам выйти за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и значительно расширить зоны присутствия нашего бренда в России».

Развитие электронной коммерции в сфере торговли ювелирными изделиями является новым и перспективным направлением, которое стало возможным благодаря современной IT- инфраструктуре банков, а также в связи с принятием Постановления Правительства РФ № 1542 от 30.11.2019 «О внесении изменения в Правила продажи товаров дистанционным способом», которое легитимизовало интернет-торговлю драгоценными и ювелирными изделиями на территории России.

Справка

Cartier – французский дом по производству часов и ювелирных изделий, основанный в 1847 году Луи-Франсуа Картье в Париже. Сегодня Cartier управляет более чем 200 магазинами в 125 странах. Cartier входит в состав Richemont Luxury Group.