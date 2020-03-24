Примсоцбанк расширил географию сервиса онлайн-записи

Примсоцбанк добавил возможность онлайн-записи на получение услуг банка в 16 городах на территории Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Омской области.

Теперь клиенты Примсоцбанка в данных городах могут заранее записаться и получить услуги по открытию вкладов, оформлению кредитов и кредитных карт, получению пластиковых карт, swift-переводам.

Для записи необходимо нажать на кнопку «Online запись», расположенную в шапке сайта, и выбрать город, офис банка и требуемую услугу, а также желаемую дату её оказания. После выбора даты выберите наиболее подходящее для визита в банк время из загруженного списка. При успешной регистрации вы получите код, который потребуется ввести в терминал электронной очереди или сообщить сотруднику банка при посещении офиса.

— Мы постоянно стремимся сделать посещение клиентом Банка максимально удобным, снизив до минимума время ожидания, а также повысив скорость и качество обслуживания, — рассказала Мария Гаевская, начальник службы качества обслуживания клиентов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Онлайн-запись позволит заранее спланировать время посещения Банка.

Предварительная запись на получение услуг в офисах Примсоцбанка доступна на сайте банка. Отзывы о работе сервиса можно оставить по телефону 8-800-200-42-02 или электронной почте consultant@pskb.com.