Цены на продовольственные товары в Иркутской области в феврале выросли на 0,6%

Больше всего в области подорожали свежие овощи: капуста и огурцы (на 19%), сообщает Иркутскстат.

Также подорожал чеснок (17%), помидоры (15%), лимоны (11%), морковь (9%), груши (6%), виноград и свекла (5%), лук репчатый (4%).

Зафиксирован рост цен на гречневую крупу (на 4%).

Подорожали консервы мясные для детского питания, говядина, кальмары мороженые, консервы рыбные в томатном соусе, масло сливочное, молоко стерилизованное, йогурт, сырки творожные, сыр, чай черный пакетированный, кетчуп, хлеб ржаной и ржано-пшеничный (на 1-3%).

В тех же пределах выросли цены на макаронные изделия, овсяные хлопья, муку, картофель, апельсины, воду минеральную и питьевую.

В то же время снизились цены на яйца (на 18%), бананы, сахар (2%), баранину, мясо птицы, сухофрукты, конфеты шоколадные натуральные и с добавками (на 1%).