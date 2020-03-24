Солид Банк запустил для бизнеса акцию по ВЭД

Солид Банк в качестве мер антикризисной поддержки предпринимателей-участников ВЭД запустил Акцию, по условиям которой пакет услуг предоставляется бесплатно.

Бизнес по всему миру столкнулся с трудностями. В наиболее сложной ситуации оказались предприниматели, ведущие деятельность на международном рынке. Заторы в логистике, остановка производства за рубежом, скачки курсов валют – вызовы, которые непросто выдержать, кроме того, список проблем постоянно пополняется в соответствии с обострением обстановки.

В качестве одной из мер Пакета антикризисной поддержки предпринимателей Солид Банк запустил Акцию «Все на ВЭД», в рамках которой, услуги по сопровождению ВЭД предоставляются бесплатно, либо с минимальной комиссией. Также участникам ВЭД предоставляется скидка на конверсионные операции с валютой.

««Все на ВЭД» – Акция, призванная помочь российским экспортерам и импортерам в это непростое время, – комментирует начальник Управления продаж ДМСБ Дмитрий Кадашников. – Бизнес похож на ядерный реактор, его нельзя остановить в момент без ущерба. Структуры, которые выстраивались годами, налаженные связи, партнеры, поставщики, сотрудники, оборудование и помещения – бизнес, это маленькая цивилизация. И собственник должен сделать все возможное, чтобы сохранить устойчивость предприятия даже в периоды турбулентности.

Солид Банк работает с бизнесом уже почти 30 лет, за это время было множество порогов и кризисов, и мы знаем, как их помочь предпринимателям их преодолеть».

Акция распространяется на новых клиентов, ранее не обслуживавшихся в Солид Банке, а также действующих клиентов, ранее не имевших валютных счетов в АО «Солид Банк».

Акция действует с 20.03.2020 по 1.09.2020 г.

Подробные условия Акции на сайте банка: https://solidbank.ru/for-business/service-fea/aktsiya-vse-na-ved-/