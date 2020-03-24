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Солид Банк продолжает прятать клад

24 марта 2020

Клад, спрятанный неделю назад на одном из пляжей Владивостока, вызвал небывалый ажиотаж. Сегодня Солид Банк обещает рассказать, где находится вторая банкнота.

Информация о том, где на этот раз спрятана бутылка с банкнотой 5000 рублей, как и в прошлый раз, появится в аккаунте банка с Instagram @solid_bank. Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов лично расскажет, в какой локации стоит искать, а будет ли это Владивосток или другой город РФ – станет известно в 13:00, именно в это время в аккаунте Солид Банка будет опубликовано видео с подробным описанием места.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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