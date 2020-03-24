Братский завод ферросплавов увеличил в феврале производство экспортного ферросилиция на 18%

Братский завод ферросплавов, входящий в Группу «Мечел», в феврале 2020 года увеличил производство ферросилиция марки ФС75 на 18% по сравнению с январем. Приоритетным экспортным рынком сбыта ферросилиция с содержанием кремния не менее 75%, который используется для изготовления высокопрочных видов стали, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает пресс-служба компании.

«Рост производства обусловлен большим спросом», – отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.

ООО «Братский завод ферросплавов» – современное предприятие, выпускающее высокопроцентный ферросилиций (с содержанием кремния 65% и 75%). Продукция завода имеет международный сертификат качества, который превосходит требования мирового рынка, где допускается до полутора процентов примесей в ферросилиции. Ферросилиций поставляется на предприятия Группы «Мечел», реализуется на внутреннем и внешнем рынках.

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.