Цена на АИ-92 остались без изменений, а дизель подешевел на 2,56%, сообщает Иркутскстат.
Помимо Иркутска 95-й подорожал в Томске, в других же регионах Сибири на данный вид топлива остались без изменений.
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Новости
В Иркутске в 2020 году цены на бензин марки АИ-95 выросли на 0,13%24 марта 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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