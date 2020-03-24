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В Иркутске в 2020 году цены на бензин марки АИ-95 выросли на 0,13%

24 марта 2020

Цена на АИ-92 остались без изменений, а дизель подешевел на 2,56%, сообщает Иркутскстат.

Помимо Иркутска 95-й подорожал в Томске, в других же регионах Сибири на данный вид топлива остались без изменений.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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