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На «горячую линию» по коронавирусной инфекции обратились 5335 человек

24 марта 2020

Всего с начала проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в аэропорту Иркутска досмотрено 45209 пассажиров, сообщают в областной администрации.

На самоизоляции находятся 1456 человек, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр. Инфекции не выявлено. 

Напомним, что всем прибывающим из-за рубежа гражданам следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Необходимо оставаться дома, минимизировать контакты. Контроль режима самоизоляции граждан на дому осуществляют сотрудники полиции на основании информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. В случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. По данным ГУ МВД по Иркутской области, режим уже нарушили 13 человек. 

Всю информацию можно уточнить по единому круглосуточному телефону «горячей линии» на базе ГУ МЧС по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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