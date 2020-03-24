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Иркутская таможня ограничила прием граждан из-за коронавируса

24 марта 2020

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В Иркутской таможне временно ограничен  личный прием граждан в том числе, c целью получения государственной услуги по консультированию по вопросам таможенного дела.

Данная мера введена в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации для профилактики распространения коронавирусной инфекции (2019-nCo).

Граждане  могут обращаться по интересующим их вопросам, входящим в компетенцию  Иркутской таможни, в целях получения государственной услуги по консультированию  в письменном виде или электронном виде на адреса электронной почты:     

prav-irktam@rambler.ru;

irk_odo@stu.customs.ru

Контактный телефон (правовой отдел Иркутской таможни): 8 (3952) 26-15-20.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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