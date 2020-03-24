Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам

Ставку повысили в банке «Открытие» - на 1,5 п.п., в свою очередь, Совкомбанк повысил ставки на вклады в рублях, сообщают РИА Новости.

В Совкомбанке отмечают, что если решение ЦБ изменит тренд роста доходностей ОФЗ, то ставки останутся на текущих уровнях.

С понедельника ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях поднял и "Тинькофф банк", при этом условия кредитования организация не изменила.

Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начал повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ. Изменения по ипотечным ставкам планировал и банк "Зенит".

В то же время ВТБ сразу после решения Центробанка решил не менять условия по кредитным продуктам, включая ипотеку. В "Почта банке" также пока не собираются существенно пересматривать ставки по вкладам и кредитам.

В банке "Хоум Кредит" считают, что на фоне такого решения регулятора в ближайшее время финансовые организации займут выжидательную позицию. Аналогичное мнение высказали и в "ОТП Банке".

Сбербанк не стал комментировать условия по продуктам до их вступления в силу. Ранее там отмечали, что внимательно следят за всем происходящим, а их текущая ставка по ипотеке отражает рыночную ситуацию.

С мая прошлого года ставки по ипотеке устойчиво снижались, достигнув в феврале уровня в 8,79 процента, однако ситуация на финансовом рынке и нестабильность на мировых фондовых рынках вынудила банкиров пересмотреть свою политику.