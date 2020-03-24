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Иркутск назвали регионом с самой выгодной ипотекой на «вторичку» в РФ

24 марта 2020

Согласно данным Domofond.ru, полная стоимость «двушки» здесь составляет 2 592 003 руб.: к изначальной цене придется добавить еще 12 003, на 60 428 руб. меньше, чем за жилье в новом доме.   

В Саратовской области средняя цена вторичной двухкомнатной квартиры — 1 892 061 руб., включая переплату в 82 061 руб. При этом к стоимости новостройки придется добавить 94 767 руб. Несколько больше, 90 024 руб., доплата за вторичную «двушку» в Самарской области.  

Рейтинг субъектов с самой выгодной ипотекой на «двушку» на вторичном рынке замыкает Санкт-Петербург (6 206 753 руб. — полная цена, 759 353 руб. — переплата).  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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