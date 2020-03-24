Сотрудники Иркутского аэропорта проверяют состояние пассажиров рейсов, прибывающих из Москвы

Сотрудники аэропорта прилагают все силы, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, сообщает компания в соцсетях.

В зоне повышенного внимания рейсы из столичных аэропортов, потому что ими в Иркутск могут лететь люди, недавно прибывшие из стран Европы, где эпидемическая обстановка неблагополучна.

Пассажиров рейсов, прибывающих из-за границы, в аэропорту Иркутска проверяют специалисты Роспотребнадзора.

После посадки на борт московских рейсов поднимаются медики здравпункта аэропорта в защитных костюмах. При помощи тепловизионного оборудования они дистанционно измеряют температуру тела каждого пассажира и членов экипажа. В случае обнаружения человека с повышенной температурой организуется обработка дезинфицирующими средствами салона воздушного судна, трапа и зала прилета.

Меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в аэропорту Иркутска принимают с первых дней возникновения угрозы: персонал предприятия, занятый при обслуживании пассажиров, работает в защитных масках. В аэропорту сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты, сотрудники меняют маски каждые 3 часа, обрабатывают руки кожным антисептиком.

Проводится проветривание пассажирских автобусов, которыми людей доставляют к самолетам и в терминал. Также в транспорте обрабатывают поручни. Обработку ведут и в помещениях аэровокзалов: влажную уборку поверхностей проводят с использованием дезинфицирующих средств, сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.