В Иркутске интерес к домам на колесах вырос на 37% за год

При этом число объявлений увеличилось на 18%, выяснили эксперты Авито Авто.

Мобильное жилье в городе подорожало на 19% за год и теперь его можно приобрести за 1,3 млн рублей. По всей стране по итогам 2019 года средняя цена дома на колесах снизилась на 2,5% и составила 702?тыс. рублей.

По итогам 2019 года, наиболее сильно интерес к мобильному жилью вырос в Тюмени – спрос на автодома в городе за год удвоился. Также тяга к автопутешествиям сильно возросла в Новосибирске – на 88,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вопреки тенденции, в двух крупнейших городах спрос на автодома снизился: в Тольятти (-23,2%) и Перми (-8,2%).

В Иркустке популярность мобильного жилья выросла на 36,8% за год.

Предложение увеличилось во всех 23 крупнейших российских городах, максимально – в Красноярске (+89,1% за год), Волгограде (+88,5%) и Тюмени (+74,7%).

Рост числа объявлений в Иркутске составил 18% по сравнению с итогами 2018 года. В целом по России спрос на автодома увеличился на 29%, а предложение – на 30,6%.

В 10 из 23 крупнейших городов автодома стали доступнее по сравнению с 2018 годом. Наиболее заметно цены за год снизились в Тюмени (-50,5%), Екатеринбурге (-45,7%) и Красноярске (-40,8%). В остальных 13 городах дома на колесах подорожали. Самый большой рост ценника зафиксирован в Самаре – на 63,3% за год. Далее следуют Омск (+46,6%), Ростов-на-Дону (+39%) и Уфа (+32,9%).

В среднем по Иркутску стоимость автодомов за год выросла на 19,4% и составила около 1,3 тыс. рублей. Город стал вторым по дороговизне домов на колесах.

Наиболее высокие цены отмечены в Москве (1,7 млн рублей). Самые доступные автодома можно приобрести в Ульяновске (222 тыс. рублей).

В среднем по стране автодома по итогам 2019 года стоили около 702 тыс. рублей, что на 2,5% меньше по сравнению с 2018 годом.

Автодома – известные также как дома на колесах – представляют собой транспортное средство со встроенным жилым помещением или прицеп, оборудованный для проживания. Стоимость передвижного жилья зависит от его размеров, срока эксплуатации и технических характеристик. На сайте Авито в разделе «Транспорт» помимо автомодов, которые были выпущены автомобильными брендами, можно приобрести самодельные дома на колесах.