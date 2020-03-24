Мир и коронавирус: 76% населения Земли готовы пожертвовать своими правами для борьбы с COVID-19

Согласно совместному исследованию Ромир и Гэллап, около двух третей выражают беспокойство за себя и своих близких в связи с коронавирусом.

Три четверти говорят, что они даже готовы пожертвовать некоторыми из своих прав человека, если это поможет. Большинство поддерживают действия своих правительств в рамках борьбы с инфекцией.

В то же время, более половины опрошенных согласны с тем, что угроза коронавируса может быть преувеличена. Люди во всем мире не знают, чего ожидать в ближайшие недели — плохого или хорошего. Они также не считают, является ли распространение этого вируса преднамеренным.

В общей сложности 62% опрошенных заявили, что опасаются, что вирус могут подхватить либо они, либо члены семей: 35% говорят, что переживают насчет этого, а 27% — что очень боятся. 22% заявили, что не имеют опасений, а 13% — совсем не боятся. Таким образом, в целом 35% остаются спокойными. Остальные не определились с ответом.

В России 68% в той или иной степени испытывают тревогу, а 25% сохраняют спокойствие.

Очевидно, что чем больше страна затронута или находится под угрозой, тем более граждане солидарны с усилиями правительства. Итальянское общество, например, относится к числу наиболее удовлетворенных правительством, австрийское кажется еще более довольным и так далее. Наибольшую удовлетворенность реакцией властей выразили жители Австрии (88%), Индии (84%), Палестины (80%), Нидерландов (79%), Италии (72%) и Филиппин (70%). Наименее довольны своим правительством в Таиланде — 76%. На втором месте США — 42% удовлетворены государственными мерами и 46% выразили противоположное мнение. Это похоже на Германию, где 47% опрошенных считают, что меры государства адекватны, а 44% не согласны с этим.

В России же 49% считают действия властей адекватными, а 36% не разделяют подобную точку зрения.

Таким образом, доля положительных оценок для правительств во всех исследуемых странах составляет 60%, отрицательных - 33%. Остальные 7% не могут ответить.

Граждане Великобритании, в основном, находят опасность преувеличенной — в общей сложности так думают 73%, в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Болгарии — в среднем 56%. Французы, голландцы, австрийцы, итальянцы и т.д. разделяют противоположную позицию — более 70% не считают, что краски излишне сгущают.

54% россиян полагают, что угроза преувеличена, а 37% так не считают.

Большинство людей выражают явную готовность временно пожертвовать некоторыми из своих прав, если это поможет предотвратить распространение инфекции. С такой перспективой полностью согласны 35%, скорее согласны 41%, скорее не согласны 12%, а 6% полностью отвергают эту возможность. Остальные 5% не ответили. Таким образом, в общей сложности более трех четвертей (76%) населения исследованных стран мира с большей вероятностью готовы пожертвовать частью свободы до тех пор, пока угроза COVID-19 не исчезнет. Самый высокий уровень готовности в этом отношении отмечен в Австрии (95%), Македонии (94%) и Нидерландах (91%).

В России о своей готовности пожертвовать частью прав заявили 60%, при этом 28% не готовы к такому повороту.

Нет четкого представления о том, чего можно ожидать в течение предстоящего месяца. 36% думают, что худшее еще впереди, только 36% считают, что пик негатива пройден, а 27% полагают, что ситуация останется такой, какая она есть. Самыми большими пессимистами являются жители Великобритании (82% думают, что худшее уже впереди), Нидерландов (77%), Франции (70%) и Австрии (68%). Гораздо более оптимистичны жители Казахстана (73% из них считают, что худшее позади), Турции (63%), Армении (61%), Индии (61%).

Вероятно, определенную роль играют и официальные данные о распространении инфекции по большинству из этих стран, свидетельствующие об относительно низком числе случаев КОВИД на душу населения. Также влияние местного культурного фона и традиций также играет роль в формировании настроений.

Наиболее популярные меры по ограничению распространения инфекции во всем мире включают более частое мытье рук (75% респондентов), ограничение прямых социальных контактов (45%) и использование дезинфицирующих средств для рук (49%). 14% до сих пор не предприняли никаких действий. Процентные показатели превышают 100%, так как респонденты комбинируют различные способы.

В качестве мер предосторожности менее популярны медицинские маски и перчатки. 24 % сказали, что используют маски, а 14 % - перчатки. Трудности применения, дефицит этих средств или недоверие к их эффективности могут быть причиной такого редкого использования. Жители стран, где угроза считается преувеличенной, как правило, в меньшей степени используют маски и перчатки.

Большинство респондентов до сих пор не решилось остаться дома (55%). Наиболее серьезная доля приходится на Турцию (89%), Пакистан (80%) и Афганистан (66%).

Преобладает убеждение, что вирус появился естественным путем — 46 % респондентов разделяют это мнение. Однако 36% считают, что иностранная держава или страна намеренно вызвала распространение инфекции. 22% не смогли определиться с ответом. Среди сторонников теории преднамеренного заражения Болгария (58%), Армения (56%), Македония (53%) и Эквадор (52%). Больше склонны верить в естественное происхождение вируса жители Пакистана (72%), Германии (59%), Афганистана (58%), Великобритании (58%), Таиланда (58%), США (56%) и др.

«Несмотря на адекватную реакцию простых землян, имеет смысл задаться вопросом, который заботит ученых и экспертов уже сейчас, когда финал кризиса не просматривается. Вопрос очень простой. Что будет дальше? Каким будет мироустройство? Сегодня мы наблюдаем крушение глобализации и глубокий кризис либеральной идеи — люди с легкостью готовы жертвовать своими правами, даже признавая, что опасность преувеличена.

Мир, каким мы его знаем, сложился после Второй мировой войны. Крушение экономик, пандемия, величайший кризис лидерства — все это на наших глазах сделает «эпоху золотого миллиарда и третьего мира» частью истории. Считаю, что 2020 год войдет в учебники, как переломный, когда мировое сообщество начинает жить по-новому. А вот как, все больше зависит от каждого,» — считает президент исследовательского холдинга «Ромир», вице-президент Gallup International, доктор социологических наук Андрей Милехин.