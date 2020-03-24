С 1 по 12 апреля в иркутских школах будет введен особый режим организации образовательного процесса

С 1 по 12 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в иркутских школах будет введен особый режим организации образовательного процесса. Соответствующий приказ подписан по поручению вице-мэра города Руслана Болотова, сообщают в городской администрации.

– Программа общего образования и дополнительные общеобразовательные программы должны быть реализованы в полном объеме в соответствии с учебными планами текущего года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мы будем по согласованию с родителями или законными представителями использовать для обучения различные формы. В том числе дистанционные образовательные технологии в соответствии с методическими рекомендациями, – рассказал начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин.

Особый режим организации образовательного процесса будет действовать в городе в соответствии с указом временно исполняющего обязанности губернатора Приангарья Игоря Кобзева о введении режима повышенной готовности.

В данный момент школьники города находятся на каникулах согласно учебному графику. Дошкольные образовательные учреждения продолжают работу. Там проводится необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, ведется ежедневный мониторинг заболеваемости, дети проходят утренний фильтр. Во время собраний родителям выданы рекомендации по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции.