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ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот

24 марта 2020

Между ГК ВТБ Лизинг и группой «Аэрофлот» достигнуто соглашение о проведении в 2020г. реструктуризации платежей авиаперевозчика по договорам операционной и финансовой аренды ВС.

В настоящее время в рамках сотрудничества с ВТБ Лизинг у компаний группы «Аэрофлот» в лизинге находится 50 Boeing 737-800, четыре Boeing 747, два Boeing 777, 9 самолетов Airbus A319, по одному А320, А330.

«Команда ВТБ Лизинг индивидуально подходит к запросам наших клиентов и решению их бизнес-задач и делает все необходимое, чтобы поддержать клиентов в непростой экономической ситуации. Мы первыми на рынке согласились на проведение такой крупной реструктуризации в интересах клиента, но с учетом сложившейся ситуации не исключаю, что за нами последуют и остальные лизинговые компании», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, председатель совета НП «Лизинговый союз».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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