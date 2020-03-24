Дом.РФ предложил создать новую городскую среду в Тулуне

Предложения направлены в Правительство Иркутской области. Новую городскую среду разрабатывают по принципам компактности, разнообразия, комфорта, экологичности и безопасности. Применяется Стандарт комплексного развития территорий.

Создать в Тулуне современную застройку, благоустроенные общественные пространства и регламенты по оформлению городской среды поручило Правительство РФ. Оператором разработки и реализации проекта стал Фонд Дом.РФ. Совместно с региональными властями он инициировал несколько проектов, реализовывать которые предстоит архитектурным бюро, отобранным в соответствии с конкурсом. Автором рекомендаций по архитектурным решениям для жилой застройки стало Агентство развития территорий «Градостроительная школа». Оно же работало над концепцией благоустройства общественных пространств микрорайонов Угольщиков и Березовая Роща в Тулуне.

Горожанам предложат компактную современную жилую застройку, которая позволит использовать общественные пространства для различных вариантов деятельности и досуга. Проект предполагает комбинацию индивидуальных и многоквартирных домов с просторными дворами в единых стилистических решениях микрорайонов. Жилые дома, зоны отдыха и детские площадки свяжут пешеходные маршруты. Будут созданы зелёные зоны. В микрорайоне Березовая Роща планируется создание общественно-делового центра.

Проектное бюро iCube станет автором дизайн-кодов улиц Ленина и Коммуны. Планируется упорядочить размещение рекламных плакатов и объявлений, закрывающих фасады зданий. Появится современная навигация в едином стиле, будут разработаны рекомендации по шрифтам и цветовому решению вывесок и указателей.

Для защиты Тулуна от наводнений возведут дамбу, территорию рядом с ней авторы предлагают превратить в современный многофункциональный парк с прогулочными зонами, площадками для детей и местами отдыха жителей всех возрастов.

Удобной как для деловой активности, так и для отдыха должна стать и улица Коммуны. Проект предполагает использование природных территорий вокруг неё: они свяжут разные типы пространств.

Принципиально новую городскую среду специалисты разрабатывают для Ангарска. Проведен конкурс на создание мастер-плана 31-ого микрорайона, Южного массива и Центральной части. Также будет разработан дизайн-проект участка набережной реки Китой. Их созданием займутся проектно-консалтинговая компания «Новая Земля» и институт территориального планирования «Урбаника». В микрорайонах будут выделены зоны различного предназначения, будут разработаны предложения по изменениям транспортной системы, определены пешеходные маршруты, места для отдыха.

- Городская среда во многом определяет жизнь человека, его социальное самочувствие. Стандарт комплексного развития территорий предполагает компактность, комфорт, разнообразие и, что очень важно для муниципальных образований Иркутской области, – безопасность. Уверен, наша совместная работа с Правительством Иркутской области очень скоро позволит продемонстрировать достойный результат преображения территорий, - отметил генеральный директор Фонда Дом.РФ Денис Филиппов

Напомним, в январе 2020 года Денис Филиппов и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев договорились о том, что Фонд Дом.РФ окажет поддержку в улучшении качества городской среды пострадавших от наводнения территорий. Заключено соглашение, которое предполагает формирование и реализацию концепции благоустройства общественных пространств, создание дизайн-кодов улиц, проектов жилья.