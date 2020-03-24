В Иркутской области за получение взятки в 1 млн рублей арестован директор МУП «Ангарский трамвай»

По версии следствия, директор предприятия получил от представителя юридических лиц денежные средства свыше 1 млн рублей за продажу черного и цветного металлов, принадлежащего муниципальному предприятию, сообщают в следственном комитете.

С 2019 по 2020 годы обвиняемый с коммерческими структурами была демонтирована и в дальнейшем реализована по заниженным ценам значительная часть рельсов ряда трамвайных маршрутов, выведенных из эксплуатации.

Следствием установлено, что общая сумма требуемой взятки составляла 2 млн рублей.

После получения части денежных средств обвиняемый был задержан следователями СК России при взаимодействии сотрудников УФСБ.

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.