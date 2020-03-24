Новости

В Иркутской области за получение взятки в 1 млн рублей арестован директор МУП «Ангарский трамвай»

24 марта 2020

По версии следствия, директор предприятия получил от представителя юридических лиц денежные средства свыше 1 млн рублей за продажу черного и цветного металлов, принадлежащего муниципальному предприятию, сообщают в следственном комитете.

 

С 2019 по 2020 годы обвиняемый с коммерческими структурами была демонтирована и в дальнейшем реализована по заниженным ценам значительная часть рельсов ряда трамвайных маршрутов, выведенных из эксплуатации.

Следствием установлено, что общая сумма требуемой взятки составляла 2 млн рублей.

После получения части денежных средств обвиняемый был задержан следователями СК России при взаимодействии сотрудников УФСБ.

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
ФРП готов выдать бизнесу льготный кредит до 500 млн рублей для борьбы с коронавирусом
Налоговая создала Иркутский центр помощи бизнесу по экономическим проблемам из-за коронавируса
«Бизнесы начнут складываться, как карточные домики». Как коронавирус убивает малый бизнес в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании