Налоговая создала Иркутский центр помощи бизнесу по экономическим проблемам из-за коронавируса

Налоговая создала в Иркутской области региональный ситуационный центр. Цель - сбор и агрегирование информации, поступающей от территориальных налоговых органов о рисках возникновения экономических и социальных проблем в связи с распространением коронавируса.

Налогоплательщики могут сообщить в инспекцию об имеющихся у них проблемах. В частности, например, о снижении доходов от реализации товаров и услуг, в связи со снижением спроса на рынке, о последствиях – вынужденном снижении заработной платы работникам, увольнении, возникающих убытках и задолженности перед контрагентами, проблемах с уплатой налогов и иных последствиях.

В сообщении подчеркивается, что в первую очередь, такие ситуации могут возникать у представителей туристического бизнеса, торговых и транспортных организаций, в сфере общественного питания и др.

Уточняется, что региональный ситуационный центр проведет сравнение текущих показателей экономической деятельности и данных за аналогичный период прошлого года и при выявлении отклонения показателей в негативную сторону свыше 20% направит информацию в российский ситуационный центр.

Обратиться с сообщением в Региональный ситуационный центр УФНС России по Иркутской области можно через территориальные налоговые органы (инспекции) на местах, при этом в рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции желательно - в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, через «Личный кабинета налогоплательщика» или воспользовавшись электронным сервисом «Обратиться в ФНС» (выбрав налоговый орган, где налогоплательщик состоит на учете) на сайте налоговой службы – www.nalog.ru. Справки по тел: +7 (3952) 28-93-76, 28-93-77, 28-93-81.