ФРП готов выдать бизнесу льготный кредит до 500 млн рублей для борьбы с коронавирусом

Правительство России приняло решение усилить через механизмы Фонда развития промышленности поддержку производителей продукции для борьбы с коронавирусом. Новая программа ФРП нацелена на финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Фонд развития промышленности запустил программу для финансирования выпуска продукции, необходимой для противодействия короновируса. Компании смогут получить от 50 до 500 миллионов рублей под 1% годовых на срок до 2 лет. Освобождение от уплаты основного долга до 1 года. Софинансирования по программе не требуется.

Компании смогут получить от 50 до 500 миллионов рублей под 1% годовых на срок до 2 лет. Освобождение от уплаты основного долга до 1 года. Софинансирования по программе не требуется.

Область применения программы «Противодействие эпидемическим заболеваниям»: оборудование и продукция для диагностики, выявления и лечения эпидемических заболеваний, а также средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Средства займа можно потратить на:

- приобретение оборудования,

- пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих,

- приобретение критически важной готовой продукции за рубежом.

По вопросам участия в Программе обращаться в Фонд развития промышленности Иркутской области (г.Иркутск, ул.Свердлова, 10, тел: 7(3952)71-60-85.