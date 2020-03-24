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ФРП готов выдать бизнесу льготный кредит до 500 млн рублей для борьбы с коронавирусом

24 марта 2020

Правительство России приняло решение усилить через механизмы Фонда развития промышленности поддержку производителей продукции для борьбы с коронавирусом. Новая программа ФРП нацелена на финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Фонд развития промышленности запустил программу для финансирования выпуска продукции, необходимой для противодействия короновируса. Компании смогут получить от 50 до 500 миллионов рублей под 1% годовых на срок до 2 лет. Освобождение от уплаты основного долга до 1 года. Софинансирования по программе не требуется.

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Компании смогут получить от 50 до 500 миллионов рублей под 1% годовых на срок до 2 лет. Освобождение от уплаты основного долга до 1 года. Софинансирования по программе не требуется.

Область применения программы «Противодействие эпидемическим заболеваниям»: оборудование и продукция для диагностики, выявления и лечения эпидемических заболеваний, а также средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Средства займа можно потратить на:

- приобретение оборудования,

- пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих,

- приобретение критически важной готовой продукции за рубежом.

По вопросам участия в Программе обращаться в Фонд развития промышленности Иркутской области (г.Иркутск, ул.Свердлова, 10, тел: 7(3952)71-60-85.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
ФРП готов выдать бизнесу льготный кредит до 500 млн рублей для борьбы с коронавирусом
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