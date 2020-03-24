ОАО РЖД намерено вложить в восстановление Тулуна и Нижнеудинска более 1,2 млрд рублей

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече, которая состоялась 24 марта, поблагодарил начальника Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО РЖД Василия Фролова за усилия, которые прилагают железнодорожники для преодоления последствий наводнения в регионе.

Стороны подчеркнули, что механизм тесного взаимодействия между региональной властью и руководством ВСЖД никогда не давал сбоев, железнодорожный транспорт глубоко интегрирован в экономику и социальную сферу Приангарья. Вопросы, которые обсуждались на встрече, были связаны с повышением качества обслуживания предприятий и жителей Иркутской области.

Начальник ВСЖД Василий Фролов рассказал о том, как железнодорожники участвуют в ликвидации последствий наводнения: строительстве жилья и социальных объектов в Тулуне и Нижнеудинске, восстановлении водозащитных сооружений. По его словам, к осени текущего года в Тулуне будут возведены три 25-квартирных дома: два – для нужд муниципального образования, один – для железнодорожников. Такой же дом будет построен в Нижнеудинске. Затраты на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области включены в инвестиционную программу бюджета российских железных дорог.

– Генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров принял решение о софинансировании строительства в Тулуне общеобразовательной школы. На возведение жилья предусмотрено 500 млн рублей, на строительство школы – более 750 млн рублей. Это вклад железнодорожников в жизнь субъекта федерации, – отметил Василий Фролов.

Исполняющий обязанности Губернатора региона выразил благодарность железнодорожникам за участие в преодолении и ликвидации последствий наводнения 2019 года на территории Иркутской области.

– Восточно-Сибирская железная дорога – главная транспортная артерия Иркутской области. Благодаря железнодорожникам, мы решаем целый комплекс задач: доставку грузов, перевозку пассажиров, связь между населенными пунктами. Сегодня наша общая задача в том, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории Приангарья, – сказал Игорь Кобзев.

Также стороны договорились об объединении усилий по включению ряда объектов на территории региона в проект Программы по строительству и реконструкции автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Игорь Кобзев предложил коллегам координировать совместную работу и ежеквартально подводить итоги этой деятельности.