«Росгосстрах» изменил правила оформления полисов страхования выезжающих за рубеж

В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса многие государства объявили свои границы закрытыми, и сегодня не все россияне имеют возможность вернуться на родину, компания «Росгосстрах» приняла решение временно изменить правила оформления полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР). Страховщик отменяет действовавшее ранее ограничение на приобретение полисов ВЗР из-за границы, то есть, в ситуации, когда страхователь уже находится на территории страхования.

«Эти ограничения направлены на предотвращение случаев страхового мошенничества, когда полис оформляется, что называется, «задним числом», если в поездке потребовалась медицинская помощь. В том или ином виде — категорический запрет на продажу полисов находящимся за границей или введение временной франшизы — подобные ограничения есть у многих российских страховщиков, — поясняет заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга добровольного медицинского страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. — Но сейчас, с учетом складывающейся в мире обстановки, в связи с закрытием границ в Европе и ряде стран в Азии и Северной Америке мы решили пересмотреть наши правила, чтобы не оставить в беде соотечественников, не успевших вернуться домой из-за отмены рейсов или введения карантинных мероприятий. Находящимся за границей россиянам, у которых истек срок действия полиса, купленного перед поездкой, «Росгосстрах» предоставляет возможность оформить договор страхования ВЗР, будучи уже на территории страхования».

Договор страхования ВЗР можно оформить онлайн на официальном сайте страховой компании www.RGS.ru. «Росгосстрах» сейчас информирует своих партнеров из ассистанских компаний о том, что договоры страхования ВЗР, оформленные после выезда из России, тоже имеют законную силу, а их владельцы вправе рассчитывать на весь объем медицинской помощи, предусмотренный условиями договора и правилами страхования.

Если нет возможности покупки полиса онлайн, то сделать это можно, например, с помощью родственников или друзей в России, которым следует обратиться в любой удобный офис или точку продаж страховщика.